ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по поводу выездной игры 28 тура РПЛ с московским "Спартаком", сообщают СМИ.
По данным источника, руководство красно-синих просит рассмотреть и оценить два эпизода матча - прямое удаление защитника Виллиана Роши после оскорбительного жеста нападающего красно-белых Александра Соболева на 66 минуте за повторение этого жеста для рефери, а также пенальти, назначенный в ворота ЦСКА на 87 минуте после контакта в штрафной хавбека "армейцев" Виктора Мендеса и полузащитника "Спартака" Виктора Мозеса.
После 28 туров Российской премьер-лиги ЦСКА с 54 набранными очками занимает второе место в турнирной таблице, "Спартак" идет на третьей позиции, отставая от красно-синих на 1 очко.
Источник: "СЭ"
"СЭ": ЦСКА обратился в ЭСК по двум моментам дерби со "Спартаком"
По информации источника, руководство ЦСКА попросило Экспертно-судейскую комиссию оценить два эпизода матча 28 тура РПЛ против "Спартака" (1:2).
Фото: РФС