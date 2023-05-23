- Есть ли у "Спартака" "джикиязависимость"? "Спартак" пропускает и со мной. Я могу ответить на этот вопрос так - во время паузы, когда пропускал игры, много думал о своей роли. Когда выпадаешь на 1-2 игры, у тебя немного времени всё взвесить, подумать. Здесь было около месяца. Долго думал и понял - я нужен. Я нужен команде, а "Спартак" нужен мне. Даже травмы были, наверное, не просто так, - передает слова Джикии "РБ Спорт".
29-летний центральный защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия из последних 8 матчей красно-белых в Российской премьер-лиге пропустил 5 из-за мышечного повреждения. В трех матчах с участием Джикии столичный клуб пропустил 5 голов, в пяти встречах чемпионата без его участия - 8 голов.
Всего на счету Георгия в текущем сезоне 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.
Джикия - о своем влиянии на игру: "Спартак" пропускает и со мной. Но я нужен команде, а "Спартак" нужен мне
Центральный защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия ответил на вопрос о своем влиянии на эффективность обороны красно-белых.
Фото: ФК "Зенит"