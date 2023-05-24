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Агент Роши: не думаете, что дисквалификация Соболеву за жест при детях и женщинах на стадионе должна быть больше?

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Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировал на максимальную четырехматчевую дисквалификацию, наложенную на нападающего "Спартака" Александра Соболева за непристойный жест.
Фото: ФК "Спартак"
– Виллиан любит клуб и никогда бы не сделал ничего, чтобы навредить себе, у него есть принцип. Но вы не думаете, что дисквалификация Соболеву за жест в присутствии детей и женщин на стадионе должна быть больше? Самое главное, что правосудие поняло: Виллиан был в этом случае жертвой, – приводит слова Тито "СЭ".

По итогам состоявшегося сегодня заседания КДК РФС форвард "Спартака" Александр Соболев дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Это максимально возможный срок отстранения, предусмотренный дисциплинарным регламентом РФС. Таким образом, 26-летний форвард "Спартака" появится на поле уже в следующем сезоне. В то же время красная карточка защитника ЦСКА Виллиана Роши была отменена. Таким образом, бразильский легионер поможет "армейцам" в ближайшем матче в Краснодаре.

Напомним, нападающий "Спартака" Александр Соболев подвергся публичной обструкции за свое неспортивное поведение во втором тайме центрального матча минувшего тура с московским ЦСКА. 26-летний футболист в эмоциях показал непристойный жест легионеру "армейцев" Виллиану Роше.

Судья Сергей Карасев немедленно отреагировал на данное действие красной карточкой. Поскольку защитник ЦСКА также повторил жест Соболева, он также увидел перед лицом красную карточку. Оба футболиста присутствовали на судьбоносном для них заседании Контрольно-дисциплинарного комитета.


Спартак ЦСКА Роша Соболев
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