- Я бы ещё у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион. Если бы это было первый раз, а так получается – у болельщика могут отобрать Fan ID и не допускать на стадион, а у игроков – нет. Пусть тоже ведут себя культурно, - приводит мнение Соломатина Metaratings.ru.
В последние дни вся футбольная общественность обсуждает поступок спартаковца Александра Соболева, показавшего нецензурный жест игроку ЦСКА Виллиану Роше. Сегодня дисциплинарные органы вынесли форварду наказание в виде 4-матчевой дисквалификации. Теперь, помимо текущего сезона, Соболев пропустит еще и два матча следующего розыгрыша РПЛ. Данная ситуация для Александра уже привычна. В конце 2022 года он получил 6 игр дисквалификации за драку в Кубке России.
Напомним, что с 2023 года на всех футбольных аренах, которые принимают встречи РПЛ, распространяется закон о Fan ID, который обязывает всех посетителей предъявлять специальный документ - карту болельщика. Примечательно, что Fan ID также обязаны оформить и футболисты. В этом сезоне Соболев сумел забить 15 голов и оформить 9 ассистентских действий в 32 поединках.
Экс-игрок ЦСКА Соломатин: я бы отобрал у Соболева Fan ID, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион
Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин предложил еще один вариант наказания для игрока "Спартака" Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"