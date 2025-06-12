По информации источника, в кандидатуре голкипера "Акрона" Сергея Волкова заинтересован главный тренер "Торпедо" Олег Кононов, при этом московский клуб готов расстаться с Егором Бабуриным.
В прошлом сезоне Сергей Волков провел за тольяттинский "Акрон" в РПЛ 18 матчей, пропустил 34 мяча и сохранил ворота "сухими" в 4 встречах. Рыночная стоимость 30-летнего вратаря, согласно оценке Transfermarkt, составляет 1 миллион евро. Ранее вратарь выступал за тольяттинскую "Ладу" и является игроком "Акрона" с января 2018 года.
По итогам сезона-2024/2025 "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Торпедо" заинтересовано во вратаре Волкове и готово расстаться с Бабуриным
Московское "Торпедо" хочет подписать голкипера "Акрона" Сергея Волкова.
Фото: ФК "Акрон"