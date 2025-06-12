"Как это пережить? Не знаю. Заболею (смеется). Не я, к сожалению, решаю. У меня есть контракт, но я бы максимально не хотел в этом участвовать", - цитирует Лунева "РБ Спорт".
Напомним, что московское "Динамо" сыграет с медиафутбольным клубом 2DROTS в товарищеском матче, который состоится на домашнем стадионе бело-голубых 26 июня.
По итогам сезона-2024/2025 бело-голубые заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах. В мае руководство клуба отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера. Сообщалось, что новым главным тренером команды станет Валерий Карпин, который негативно высказывался о медиафутболе.
Лунев - о предстоящем матче с 2DROTS: максимально не хочу в этом участвовать
Голкипер московского "Динамо" Андрей Лунев высказался о предстоящем матче с медиафутбольным клубом 2DROTS.
Фото: ФК "Динамо"