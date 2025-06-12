По информации источника, полузащитник "Енисея" Оливье Кенфак отправился на просмотр в махачкалинский клуб, где будет принято решение о его полноценном трансфере.
В минувшем сезоне Оливье Кенфак вышел на поле в составе "Енисея" в 35 матчах во всех турнирах и отметился 5 забитыми голами и 1 результативной передачей. Рыночная стоимость 20-летнего камерунца, по версии Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро, контракт футболиста с красноярским клубом истекает летом 2027 года.
По итогам сезона-2024/2025 махачкалинское "Динамо" заняло 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 турах 29 баллов.
Источник: "РБ Спорт".
Полузащитник "Енисея" Оливье Кенфак может перейти в махачкалинское "Динамо"
Полузащитник красноярского "Енисея" Оливье Кенфак попал в сферу интересов махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Енисей"