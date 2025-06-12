"Как отреагировал на уход Комличенко из "Ростова"? На самом деле, нормально. Комли заслужил попробовать себя в Москве, в "Локомотиве". Большой шанс, что в "Ростове" сейчас будет больше молодых ребят вроде Шамонина. Так что, всё правильно и всё в нужное время произошло", - цитирует Глебова Metaratings.
Николай Комличенко перешел в московский "Локомотив" из "Ростова" и заключил контракт на три года, предполагаемая сумма трансфера - 2,8 миллионов евро.
В минувшем сезоне форвард провел за южан 37 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 9 забитых голов и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 3,5 миллионов евро. Ранее форвард выступал за московское "Динамо", "Краснодар" и чешский "Млада Болеслав".
Глебов - об уходе Комличенко из "Ростова": он заслужил попробовать себя в Москве
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал переход Николая Комличенко из "Ростова" в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"