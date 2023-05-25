- Меня мотивирует результат и качество моей работы. А что там дальше — история для клуба. Меня должно мотивировать лишь стремление становиться лучше и делать лучше команду. Что касается результата и достижений, тут меня мое "я" не интересует.
"Зенит" при Семаке выиграл уже пять чемпионских титулов. Столько же чемпионств было у санкт-петербургского клуба до прихода специалиста за всю свою историю. Семак может руководить "Зенитом" до 2025 года, в июне которого у него истекает контракт с командой. С этого сезона на эмблеме "Зенита" есть две чемпионских звезды. Также Семак отреагировал на критику своей команды, отметив, что подобные разговоры будут всегда.
Источник: "Матч ТВ"
Семак - о чемпионствах "Зенита": тут меня мое "я" не интересует
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о своей роли в завоевании чемпионских титулов.
Фото: ФК "Ростов"