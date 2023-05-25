Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
22:00
ЧелсиНе начат

Форвард "Сочи" Мелкадзе: на игру с "Зенитом" задача - победить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе высказался о готовности сочинцев обыграть "Зенит" в матче РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
- Мотивация максимальная, потому что хочется как?то порадовать всех, кто переживает и болеет за нас. Еще не разбирали цели на игру с "Зенитом", но, мне кажется, задача — победить однозначно.

"Зенит" и "Сочи" уже встречались между собой в матче первого круга в Санкт-Петербурге. Встреча 14-го тура завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 7:0. "Зенит" уже стал чемпионом РПЛ в этом сезоне досрочно. "Сочи", занявший в прошлом году второе место, занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. До конца нынешнего розыгрыша чемпионата России командам осталось провести по два матча.

Источник: "Матч ТВ"


Сочи Мелкадзе Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Журналист Карпов: Яровинский может возглавить селекционный отдел московского "Динамо"
Колосков – о длительной дисквалификации Соболева: считаю, что совершенно справедливо
Metaratings: Абаскаль потребовал у "Спартака" купить опорного полузащитника. Глебова считают дорогим
La Gazzetta dello Sport: "Рома" интересуется полузащитником "Зенита" Венделом
Член ЭСК: Роша просто искал у судей защиты, показывая, что его обидели, а арбитры не сразу на это отреагировали 1
Хлусевич: главным дерби страны остается матч "Спартак" — ЦСКА. Чемпионства "Зенита" ничего не значат 3
L'Equipe: Моуринью согласится возглавить "ПСЖ", если ему поступит официальное предложение
Тошич: ЦСКА пора возвращать себе статус сильнейшего клуба России. В следующем сезоне они навяжут борьбу "Зениту" в РПЛ 1
Орлов: нельзя себя вести так, как Соболев. Есть люди интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники 4
"Зенит" - о 98-летии клуба: футбольная столица России давно и уверенно переехала в Петербург 12
Канчельскис: "Рубину" нужно отблагодарить Слуцкого. Он внес вклад в выход в РПЛ
Агент Антона Миранчука: летом переход в Европу сложно будет осуществить, надеюсь, через год ситуация изменится 2
Форвард "Сочи" Мелкадзе: на игру с "Зенитом" задача - победить
Гранат: Каррера смог бы поднять "Динамо" на то место, на котором оно должно быть 2
Ларин - о возможном возвращении в футбол: never say never again