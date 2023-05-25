- Мотивация максимальная, потому что хочется как?то порадовать всех, кто переживает и болеет за нас. Еще не разбирали цели на игру с "Зенитом", но, мне кажется, задача — победить однозначно.
"Зенит" и "Сочи" уже встречались между собой в матче первого круга в Санкт-Петербурге. Встреча 14-го тура завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 7:0. "Зенит" уже стал чемпионом РПЛ в этом сезоне досрочно. "Сочи", занявший в прошлом году второе место, занимает 10-ю строчку турнирной таблицы. До конца нынешнего розыгрыша чемпионата России командам осталось провести по два матча.
Источник: "Матч ТВ"
Форвард "Сочи" Мелкадзе: на игру с "Зенитом" задача - победить
Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе высказался о готовности сочинцев обыграть "Зенит" в матче РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"