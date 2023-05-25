- Медали дают, если ты отработал 50% сезона. Есть правила, и мы должны их выполнять. Да, не получилось, но он же вклад внёс. Здесь не должно быть споров или сомнений, давать ли медаль. Его тоже нужно отблагодарить.
Именно при Слуцком "Рубин" впервые в своей истории вылетел из РПЛ. Специалист обещал, что поможет команде вернуться в элитный дивизион чемпионата России, однако покинул казанский клуб в первом же сезоне в Первой лиге. После ухода Слуцкого "Рубин" смог подняться на первое место в турнире и досрочно гарантировать себе выход в РПЛ. После этого Слуцкий заявил, что ему положена медаль по регламенту турнира.
Источник: Metaratings
Канчельскис: "Рубину" нужно отблагодарить Слуцкого. Он внес вклад в выход в РПЛ
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном получении экс-главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким медали Первой лиги.
Фото: РИА Новости