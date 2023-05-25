– Приход Дзюбы – один из символов возрождения "Локомотива". Безусловно, Артем – одна из ключевых фигур в команде. Руководство действительно считает, что он и сейчас помог, и в будешь способен помочь клубу. В новом сезоне "Локомотив" может претендовать на призовую тройку. У них хороший состав. По крайне мере, бороться за тройку точно можно, – цитирует Широкова Sport24.
25 мая "Локомотив" официально объявил на своих ресурсах о продлении контракта с форвардом Артемом Дзюбой. Новое соглашение подписано по схеме "1+1". Новый трудовой договор между 34-летним форвардом и "железнодорожниками" будет действовать до конца сезона-2023/24 и включает опцию пролонгирования еще на год. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что зарплата Дзюбы по новому трудовому соглашению составит 10 млн рублей в месяц плюс бонусы.
На весеннем отрезке сезона Дзюба наколотил восемь голов в девяти матчах РПЛ и отдал в них четыре результативных паса. По итогам марта форвард красно-зеленых удостоился звания лучшему игроку месяца в чемпионате России.
Широков: приход Дзюбы – один из символов возрождения "Локомотива". В новом сезоне они могут претендовать на топ-3
Директор раменского "Сатурна" Роман Широков отреагировал на решение "Локомотива" продлить контракт с 34-летним нападающим Артемом Дзюбой до лета 2024 года.
Фото: ФК "Локомотив"