– Если кто-то думает, что у Дзюбы пропадет мотивация после получения нового контракта, то это абсолютно не так. У него еще достаточно целей. Одна из главных – завоевание трофея вместе с "Локомотивом". Понятно, что у него есть и личные задачи, но первостепенным для Артема всегда был командный результат, – приводит слова Гольдмана "Матч ТВ".
Сегодня, 25 мая, столичный "Локомотив" официально анонсировал пролонгацию сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Новое соглашение подписано по схеме "1+1". Новый трудовой договор между 34-летним форвардом и "железнодорожниками" будет действовать до конца сезона-2023/24 и предусматривает возможность продления еще на год. Ранее журналист Иван Карпов поделился, что заработная плата Дзюбы по новому трудовому соглашению составит 10 миллионов рублей в месяц плюс бонусы.
На весеннем отрезке сезона Дзюба наколотил восемь голов в девяти матчах РПЛ и отдал в них четыре результативных паса. По итогам марта форвард красно-зеленых удостоился звания лучшему игроку месяца в чемпионате России. "Локомотив" с приходом Дзюбы поднялся из зоны стыковых игр на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги. В ближайшем туре команда Михаила Галактионова 28 мая на выезде сыграет с "Динамо".
Агент Дзюбы: если кто-то думает, что у Артема пропадет мотивация после получения нового контракта, то это совсем не так
Леонид Гольдман, агент нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы, поделился целями своего клиента в составе "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"