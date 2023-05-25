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Якубко: Соболев – не Криштиану Роналду и не Симеоне, поэтому им можно, а ему нет. Считаю, 4 матча за это – чересчур

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Экс-нападающий "Динамо" и сборной Словакии Мартин Якубко отреагировал на 4-матчевую дисквалификацию форварда "Спартака" Александра Соболева за непристойный жест в дерби с ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
– Надо понимать, что Соболев – не Криштиану Роналду и не Симеоне, поэтому, наверное, им можно, а ему – нет. Но в таких играх много эмоций. Футболисты должны держать себя в руках и никуда не улетать в эмоциональном плане. Конечно, неприятно, учитывая, что на это смотрят женщины, дети на трибунах. Но, повторю, матч был напряженный, это дерби.

Соболеву не надо было показывать этот жест, однако такое бывает, когда футболисты заводятся. Впрочем, считаю, что четыре матча дисквалификации за это – чересчур. Можно было ограничиться одной игрой, ведь Соболев извинился и сказал, что такое больше не повторится, – приводит слова Якубко "РБ Спорт".

Форвард "Спартака" Александр Соболев перенесет операцию вследствие перелома пальца. 26-летний футболист принимал участие в домашнем матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА со сломанным пальцем. Повреждение Соболев получил еще до начала дерби. Теперь ему предстоит хирургическое вмешательство.

Отметим, что Соболев в любом случае не появился бы на поле в официальных матчах до конца сезона. Накануне КДК РФС дисквалифицировал нападающего на максимальные 4 матча за непристойный жест в адрес защитника "армейцев" Виллиана Роши. Ранее в этом сезоне Соболев уже получал 6-матчевую дисквалификацию по итогам массовой драки с футболистами "Зенита" в Санкт-Петербурге после финального свистка об окончании основного времени кубковой встречи.


Спартак ЦСКА Роша Соболев Якубко
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