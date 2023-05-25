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"Зенит", "Фенербахче", "Црвена Звезда" и "Нефтчи" примут участие в летнем международном турнире в Санкт-Петербурге

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Ближайшим летом "Зенит" примет международный турнир с участием четырех клубов.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом проинформировал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев. Руководитель "Зенита" добавил, что соперниками чемпиона России в международном турнире станут стамбульский "Фенербахче", белградская "Црвена Звезда" и бакинский "Нефтчи". О сроках соревнования будет сообщено дополнительно.

Напомним, в течение нынешнего сезона "Зенит" уже проводил товарищеские матчи с "Црвеной Звездой" и "Фенербахче".

Источник: "СЭ"


Зенит Фенербахче Црвена Звезда Нефтчи Медведев
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