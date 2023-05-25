– В следующем сезоне, когда будут поставлены задачи, то "Локомотиву" точно будет труднее. Справится ли Дзюба с нагрузками? Мне трудно судить, сможет ли нападающий действовать на высоком уровне, как сейчас. Возраст – такая штука, что люди не молодеют. Трудно набирать кондиции и может быть травма, – приводит слова Быстрова "СЭ".
Сегодня, 25 мая, столичный "Локомотив" официально объявил о продолжении сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Новое соглашение с 34-летним ветераном подписано по схеме "1+1". Контракт будет действовать до конца сезона-2023/24, но при этом предусматривает опцию продления еще на год.
По слухам, гонорар Дзюбы по новому трудовому соглашению составит 10 миллионов рублей в месяц плюс бонусы. На этой неделе клуб также объявил о продлении сотрудничества с капитаном и полузащитником Дмитрием Бариновым.
За свою новую команду Дзюба провел 11 матчей в чемпионате и Кубке России, забив восемь мячей и отдав четыре ассиста. По итогам марта форвард красно-зеленых удостоился звания лучшему игроку месяца в чемпионате России. "Локомотив" с приходом Дзюбы поднялся из зоны стыковых игр на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги. В ближайшем туре соперником "железнодорожников" станет "Динамо". Игра пройдет 28 мая на домашнем стадионе бело-голубых.
Быстров: справится ли Дзюба с нагрузками? Возраст – такая штука, что люди не молодеют
Владимир Быстров, экс-одноклубник нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы, прокомментировал перспективы 34-летнего нападающего в московской команде в свете продления контракта до 2024 года.
Фото: ФК "Локомотив"