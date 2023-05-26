- Конечно, "Зенит" мог бы составить конкуренцию в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Может, результаты на групповом этапе не радовали в последние годы, но то, что Александр Иванович сказал — это действительно так. Игра команды и квалификация футболистов "Зенита" полностью соответствуют лигочемпионской истории, - приводит мнение Погребняка "Чемпионат".
"Зенит" побеждает в РПЛ уже 5-й год подряд. Этот сезон не стал исключением для дружины Сергея Семака, которая оформила золотые медали за 4 тура до конца первенства. Петербуржцы доминирует в лиге. Команда потерпела всего 2 поражения в 28 играх, сыграв 6 раз вничью (2 ничьих уже после оформления титула). Коллектив с берегов Невы забил 72 гола и пропустил 19. Это лучшие показатели в РПЛ. Лучшим бомбардиром турнира также является игрок "Зенита". Малком забил 23 гола в 27 поединках.
Российские команды не играют в еврокубках из-за бессрочного бана. "Зенит" последний раз выступал в ЛЧ в сезоне 2021/2022. Тогда клуб занял 3-е место в группе. В соперниках "Зенита" были английский "Челси", итальянский "Ювентус" и шведский "Мальме". Лучший результат петербуржцев за всю историю выступления в ЛЧ -1/8 финала.
Погребняк: конечно, "Зенит" мог бы составить конкуренцию в нынешнем сезоне Лиги чемпионов
Экс-игрок "Зенита" Павел Погребняк поделился мнением о том, как бы петербуржцы выступили в Лиге чемпионов.
Фото: "Чемпионат"