- Мы получили от "Спартака" запрос на полный текст решения КДК РФС. Теперь мы будем готовить, когда он будет готов, отправим. После заседания я говорил, что "Спартак" может не запрашивать полный текст, а может сразу подать на обжалование. Но "Спартак" запросил полный текст всего решения, то есть по Александру Соболеву, Виллиану Роше и Саше Зделару, - передает слова сказал Григорьянца ТАСС.
Ранее стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам рассмотрения эпизодов матча 28 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - ЦСКА (2:1) принял решение дисквалифицировать на 4 матча чемпионата России нападающего красно-белых Александра Соболева за оскорбительный жест в отношении защитника "армейцев" Виллиана Роши. Также КДК отменил красную карточку, показанную Роше за повторение жеста Соболева с целью объяснить его арбитрам, и оштрафовал полузащитника ЦСКА Сашу Зделара за нецензурные выражения в подтрибунном помещении.
Григорьянц: "Спартак" запросил полный текст решения КДК по Соболеву, Виллиану Роше и Зделару
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что руководство "Спартака" запросило полный текст решения комитета по матчу красно-белых с ЦСКА в 28 туре РПЛ.
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