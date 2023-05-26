- Будет ли "Зенит" выкупать Мантуана? Не уверен. Будущее Густаво пока не определено. Сам футболист хочет остаться в России, - приводит комментарий агента "СЭ".
В минувшем туре Густаво Мантуан всего второй раз вышел в основе "Зенита" на поединок РПЛ. Тренерский штаб невского клуба дал бразильцу шанс в игре против "Оренбурга" (2:2). Игрок сумел им воспользоваться. Сначала Густаво удалось отметиться голом. А уже в самой концовке Мантуан отдал пас на Ивана Сергеева. Всего в этом сезоне зенитовец провел 27 игр в сине-бело-голубой майке, в них он забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
В Зените неоднократно заявляли о том, что хотели бы сохранить Мантуана на постоянной основе. В этом сезоне "Зениту" предстоит провести еще два поединка. Дружина Семака встретится с "Сочи" и "Факелом". Так как практически все легионеры команды уехали в отпуск, у Мантуана есть все шансы снова проявить себя.
Агент: будет ли "Зенит" выкупать Мантуана? Не уверен
Агент бразильского джокера "Зенита" Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия заявил, что у него нет уверенности, что игрок останется в России на следующий сезон.
Фото: ФК "Зенит"