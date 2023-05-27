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Форвард "Ахмата" Ильин – об уровне РПЛ: не считаю, что наш чемпионат становится слабее

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Нападающий грозненского "Ахмата" Владимир Ильин оценил текущий уровень Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
– Чувствую себя матерым футболистом, с опытом становится легче. Не считаю, что чемпионат становится слабее. Не думаю о том, как он меняется от сезона к сезону, мне играть комфортно. После возвращения в "Ахмат" из "Краснодара" в команде были шутки, мол, съездил в командировку. Возвращение в Грозный было легким, пришел, практически, домой, — передает слова Ильина "Матч ТВ".

31-летний Владимир Ильин вернулся в "Ахмат" летом 2022 года. Ранее он уже выступал за команду из Грозного – с января 2020 года по июль 2021. В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу форвард принял участие в 26-ти матчах. Он сумел записать на свой счет 4 забитых мяча и 1 результативную передачу.

"Ахмат" после 28-ми туров Российской Премьер-Лиги имеет в собственном активе 49 набранных баллов. Коллектив Сергея Ташуева в текущей системе координат располагается на 5-й строчке в турнирной таблице. В 29-м туре чемпионата страны грозненский клуб сыграет с "Ростовом". Данная встреча состоится 28 мая. Она начнется в 19:00 по московскому времени.


Ахмат Ильин
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