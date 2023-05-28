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Тихонов: серебряные медали РПЛ придадут Абаскалю уверенность в том, что он продолжит работать в "Спартаке"

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Экс-полузащитник московского "Спартака" Андрей Тихонов высказался о предстоящем матче красно-белых в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу против нижегородского "Пари НН".
Фото: РИА Новости
– "Спартак" провел неудачную серию матчей в последних турах, но победа над ЦСКА должна окрылить команду с новой силой. Тем более что до серебряных медалей рукой подать, и они позволят оценить сезон как вполне удачный и дать Абаскалю уверенность в продолжении работы. Да, удален Соболев, зато в порядке Промес и Николсон. "Пари НН" тоже очень мотивирован, им желательно выиграть оба оставшихся матча, чтобы гарантировать себе место в РПЛ. И они только что разгромили "Сочи". Но это несопоставимые на данный момент величины. У "Спартака" сейчас и азарт, и спортивная злость, и быстрые легкие ноги. Что не означает, что победа дастся ему легко, но все же он фаворит», – передает слова Тихонова Metaratings.

После 28-ми матчей Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сумел записать на свой счет 53 набранных балла. Он обосновался на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата страны. Столичный ЦСКА, который идет на 2-м месте, опережает красно-белых на 2 балла. При этом у "армейцев" на один сыгранный матч больше – в 29-м туре РПЛ они поделили очки с "Краснодаром" (0:0).

"Пари НН" в настоящий момент времени имеет в своем активе 26 баллов. Он находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, пребывая в зоне стыковых матчей. От 12-го места, которое гарантирует участие в следующем розыгрыше РПЛ, нижегородцы отстают на 3 очка.

Игра между "Спартаком" и "Пари НН" в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 28 мая. Она пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена". Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени.


Спартак Тихонов Нижний Новгород
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