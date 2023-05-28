- Остаюсь в "Торпедо". В следующем году буду в клубе, -приводит комментарий Рязанцева "Чемпионат".
Российский центральный хавбек Александр Рязанцев представляет цвета "Торпедо" с 2019 года. В майке черно-белого коллектива футболист сыграл 107 встреч. В них он смог отметиться 9 точными попаданиями. Также в активе россиянина 24 ассистентских действий. В этом сезоне Александр набрал 1+1 по системе гол плюс пас в 18 играх. Контракт экс-игрока "Зенита" рассчитан до конца июня 2023 года. В сентябре Рязанцев отпразднует свое 37-летие. "Торпедо" вылетело по итогам сезона. Следующий сезон дружина Жозепа Клотета проведет в Первой лиге.
Рязанцев: остаюсь в "Торпедо". В следующем году буду в клубе
Российский футболист "Торпедо" Александр Рязанцев рассказал о своем будущем в столичном коллективе.
Фото: "Чемпионат"