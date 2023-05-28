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Гендиректор "Пари НН": примем решение по будущему Глушакова после окончания сезона

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Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов рассказал о будущем российского хавбека команды Дениса Глушакова.
Фото: " Чемпионат"
- Что касается продления контракта с Глушаковым, у нас впереди несколько важных игр. После них будем решать, - приводит комментарий Измайлова "Чемпионат".

Российский центральный хавбек Денис Глушаков, которому в январе исполнилось 36 лет, представляет цвета "Пари НН" с зимы этого года. В футболке нижегородского коллектива Денис сыграл всего 9 встреч (441 мину игрового времени). В них он сумел отметиться 1 голом в ворота столичного "Динамо" (1:3). Трудовой договор экс-игрока "Спартака" с нижегородцами рассчитан до конца июня 2023 года. "Пари НН", возглавляемый Сергеем Юраном, сегодня встретится с бывшим клубом Глушакова Спартаком. В 30-м туре нижегородский клуб сыграет с "Химками". Команда пытается выбраться из зоны стыков.


Нижний Новгород Глушаков
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