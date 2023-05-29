67-летний бизнесмен сложил полномочия руководителя "Спартака" в августе прошлого года. 100% акций клуба перешли "Лукойлу".
– Если вы спросите еще 9 человек про уход Федуна из "Спартака", они удивятся – а он что, разве ушел? Многие этого даже не знают, так что большой разницы нет. Плюс мы говорим о довольно коротком отрезке, если бы прошло три–четыре года, можно было бы какие-то выводы делать. Пока ничего не изменилось. Тем более в клубе остались не самые бедные люди. Если бы пришли бедные, это да, – заметил Мостовой в интервью "РБ Спорт".
После ухода Федуна красно-белые не сумели защитить титул обладателя Кубка России, сенсационно вылетев в сетке Пути регионов от середняка Первой лиги "Акрона".
В минувшие выходные "Спартак" на своем поле не сумел распечатать голкипера "Пари НН" Артура Нигматуллина и завершил встречу с волжанами нулевой ничьей. Концовка матча проходила с подавляющим доминированием хозяев, но вскрыть эшелонированную оборону дружины Сергея Юрана им так и не удалось. Отметим, что игру с "Пари НН" пропускал нападающий Александр Соболев, который получил четырехматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в предыдущем поединке.
Таким образом, команда Гильермо Абаскаля потеряла важные очки в борьбе за серебряные медали чемпионата России. Перед заключительным туром красно-белые отстают от занимающего вторую строчку в таблице ЦСКА на один балл. На пятки наступает "Ростов", у которого на одно очко меньше.
В рамках последнего, 30-го тура "Спартак" отправится в Самару, где 3 июня сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Параллельно прямые конкуренты москвичей в борьбе за медали ЦСКА и "Спартак" встретятся друг с другом на столичной "ВЭБ Арене".
Мостовой: многие даже не знают, что Федун ушел. Ничего не изменилось, тем более в "Спартаке" остались не самые бедные люди
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил результаты красно-белых после ухода Леонида Федуна с поста владельца столичного клуба.
Фото: ФК "Спартак"