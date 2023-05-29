- Я не связываю отсутствие своих голов с адаптацией. У меня не было с этим никаких проблем, ведь я играю за "Зенит" уже почти год. У меня прекрасные партнеры, я разговариваю на многих языках. Мне кажется, что в матчах мне не хватает той самой удачи, чтобы мяч залетел в ворота, - приводит мнение Кассьерры "Матч ТВ".
Колумбийский центрфорвард Матео Кассьерра представляет цвета "Зенита" с лета 2022 года. Он конкурирует с российским форвардом Иваном Сергеевым. В 26 играх национального первенства колумбиец сумел всего 2 раза поразить ворота соперников. Также в активе игрока 6 голевых пасов. Всего в этом сезоне Матео сыграл 34 встречи в сине-бело-голубой майке. За этот отрезок Кассьерра забил 6 голов и отдал 8 ассистов. Ранее колумбийский страйкер заявил ,что планирует продолжить карьеру в Санкт-Петербурге. "Зениту" предстоит провести еще один поединок. Соперником невского коллектива станет "Факел", пытающийся избежать стыковых матчей.
Кассьерра: не связываю отсутствие своих голов с адаптацией. Мне не хватает удачи
Колумбийский футболист "Зенита" Матео Кассьерра поделился точкой зрения на свою низкую результативность.
Фото: РИА Новости