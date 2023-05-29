- Захарян в "Челси"? Нет-нет, про эту историю можно забыть раз и навсегда. У Почеттино сейчас главная задача — избавиться от уже подписанных игроков, а не приобретать новых. Арсена точно не будет в "Челси", - приводит мнение Брауна "РБ Спорт".
Сегодня аргентинский специалист Маурисио Почеттино был утвержден рулевым английского "Челси". В этом сезоне лондонский коллектив выступил очень неудачно. Команда по итогам сезона заняла 12-е место и пропустит следующий розыгрыш еврокубков. Примечательно, что англичане вели активные переговоры о покупке динамовского хавбека Арсена Захаряна. Трансфер не состоялся из-за санкционных причин.
Арсен в этом сезоне сыграл в майке "Динамо" 36 встреч. В них он сумел забить 5 голов, а также записать в свой актив 10 голевых пасов. 26 мая Арсену исполнилось 20 лет. "Динамо" также ждет нового тренера. За один тур до конца РПЛ бело-голубые под руководством временного тренера Павла Алпатова располагаются на 7-й строчке.
Британский журналист: Захаряна в "Челси" не будет. У Почеттино главная задача — избавиться от игроков
Британский журналист Пол Браун поделился своими мыслями по поводу заинтересованности "Челси" в Арсене Захаряне.
Фото: "Чемпионат"