– Дзюба решает задачи. Я бы не сказал, что он играет блестяще, но все, что от него требуется, он выполняет. "Локо" справедливо переподписал с ним контракт. Не жалко ли, что Баринов не уехал в Турцию? Если бы им интересовались команды из Италии или Испании, это одно. А чемпионат Турции и "Бешикташ" – то же самое, что РПЛ. Пусть он лучше нам доставляет радость своей игрой, – передает слова Игнатьева "Евро-Футбол".
На прошлой неделе стало известно о том, что московский "Локомотив" переподписал контракты с форвардом Артемом Дзюбой и опорником Дмитрием Бариновым. Новое соглашение нападающего с "железнодорожниками" рассчитано до лета 2024 года (при стороны могут продлить договор еще на сезон), а у полузащитника – до лета 2026 года.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Артем Дзюба принял участие в 10-ти матчах. Ему удалось записать на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Дмитрий Баринов, в свою очередь, сыграл в 26-ти матчах чемпионата страны. Он отметился 2 голами и 3 ассистами. В настоящий момент времени московский "Локомотив" имеет в собственном активе 42 набранных балла. Он располагается на 9-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
Борис Игнатьев: не сказал бы, что Дзюба играет блестяще, но он решает задачи
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев отреагировал на новость о том, что московский "Локомотив" продлил контракты с нападающим Артемом Дзюбой и полузащитником Дмитрием Бариновым.
Фото: "Чемпионат"