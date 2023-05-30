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Кавазашвили: видео Дзюбы, тюрьма Кокорина – в этом виноват "Зенит"

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Экс-игрок московского "Спартака" Анзор Кавазашвили раскритиковал руководство петербургского "Зенита" за воспитание своих футболистов.
Фото: РИА Новости
– Паровоз Азмуна и Дзюбы в раздевалке, видео Артема из постели, где он демонстрирует свой богатый размер — жуткая невоспитанность. А виновато в этом руководство "Зенита", на таком уровне они воспитывают своих футболистов! Кто довел Кокорина до тюрьмы? Кто позволил Дзюбе так себя вести? Воспитательная работа клуба из Санкт-Петербурга идет очень плохо! Во всем этом виноват "Зенит"! Может ли меня кто-то поддержать в этом вопросе? Вы сами понимаете, что такое "Газпром" и РФС? Все боятся об этом говорить, — передает слова Кавазашвили "РБ Спорт".

Нападающий Артем Дзюба принадлежал петербургскому "Зениту" с 2015 по 2022 года. Форвард Александр Кокорин пребывал в стане клуба с берегов Невы с 2016 года по 2020. Сердар Азмун был футболистом сине-бело-голубых с 2019 года по 2021.

Каждый из вышеперечисленных форвардов успел попасть в неприятную ситуацию, находясь в статусе игрока петербургского "Зенита". Александр Кокорин оказался в колонии общего режима из-за избиение чиновника. Артем Дзюба и Сердар Азмун после одного из матчей Российской Премьер-Лиги в раздевалке собственной команды имитировали половой акт. Кроме того, Дзюба запомнился своим скандальным видео.

В настоящий момент времени ни один из нападающих не выступает в петербургском "Зените". 32-летний Александр Кокорин является футболистом итальянской "Фиорентины" (нынешний сезон он провел в аренде в кипрском "Арисе"). 34-летний Артем Дзюба имеет контракт с московским "Локомотивом". 28-летний Сердар Азмун играет за леверкузенский "Байер".


Кавазашвили Зенит Дзюба Азмун Кокорин
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