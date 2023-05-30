– В гонке за второе место все зависит от матча ЦСКА и "Ростова". Кто выиграет эту встречу, тот и будет серебряным призером. Каждая игра важна, но эта очень. Я не пойду на этот матч. Для обеих команд эта игра позволит подвести итог работы за весь сезон.
Не знаю, на что надо надеяться "Спартаку", чтобы стать вторым. Все в руках ЦСКА и "Ростова". Но в футболе всякое бывает, поэтому могут быть и сюрпризы. Думаю, что ЦСКА – фаворит в матче с ростовчанами, потому что они играют дома, – приводит слова Семина Metaratings.
Перед заключительным туром поул-позицию в борьбе за серебряные медали чемпионата России занимает московский ЦСКА. "Армейцы" на одно очко опережают идущий третьим "Спартак" и на 2 балла замыкающий топ-4 "Ростов". В свою очередь красно-белые опережают дончан также на одно очко. В рамках 30-го тура команда Гильермо Абаскаля на выезде встретится с "Крыльями Советов", а ЦСКА примет "Ростов". Если "Спартак" не проиграет в Самаре, то обеспечит себе место не ниже третьего и гарантированно окажется в призерах. Все матчи тура пройдут в одно время и начнутся в 17:00 по Москве в субботу, 3 июня.
Семин: не знаю, на что надо надеяться "Спартаку", чтобы стать вторым. Все в руках ЦСКА и "Ростова"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил шансы "Спартака" на серебряные медали по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"