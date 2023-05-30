- Удивляет ли меня Дзюба? Артем, конечно, уже не такой подвижный, как прежде. Но все равно — себя не запускает. А какую скидку он сделал Тикнизяну в дерби с "Динамо"! Так в РПЛ никто не умеет. За одно это качество, этот навык — игру головой, скидки — его можно держать в "Локомотиве" еще несколько лет, - приводит мнение Орлова "СЭ".
В минувшем туре Артем Дзюба помог "Локомотиву" обыграть "Динамо" (4:2). Он сумел отметиться голевым пасом на защитника Тикнизяна. Это уже пятое ассистентское действие Артема в этом весеннем отрезке сезона. При этом в активе Дзюбы 8 голов. Примечательно, что он представляет цвета железнодорожников только с зимы. Долгое время Дзюба выступал в составе "Зенита". Играя в атаке невского коллектива, россиянин побил ряд статистических рекордов. Он сумел стать лучшим страйкером российского первенства за всю историю. Также Дзюба вошел в историю петербуржского круга. Форвард второй бомбардир и третий ассистент в истории "Зенита". Недавно Дзюба пролонгировал соглашение с "Локомотивом".
Орлов: Дзюба уже не такой подвижный, как прежде. Но все равно — себя не запускает
Комментатор Геннадий Орлов поделился своими соображениями по поводу выступления Артема Дзюбы за "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"