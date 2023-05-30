Матчи Скрыть

Губерниев – о Промесе: я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился своей точкой зрения на ситуацию с Квинси Промесом.
Фото: "Чемпионат"
- Нужно дождаться решения суда. Если его обвинят, то будет странно, если он продолжит играть за "Спартак". И с этой точки зрения абсолютно правы те, кто не дал ему российское гражданство. Каким бы он ни был хорошим футболистом, но шлейф чудовищный. Я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате! – приводит мнение Губерниева Sport24.

Сегодня в голландский СМИ появились сведения о том, что вингер "Спартака" Квинси Промес будет проходить обвиняемым по делу о контрабанде наркотических средств. Местная прокуратура уже предъявила спартаковцу обвинения. Примечательно, что это не первое уголовное дело голландца. Квинси также судят по делу о нанесении ножевых ранений родственникам. В этом сезоне Промес один из лучших игроков российского первенства. В майке "Спартака" футболист провел 36 поединков во всех турнирах. В них он сумел отметиться 25 голами. Также в активе Квинси 10 голевых пасов. Трудовое соглашение голландца со столичным коллективом рассчитано до конца июня 2024 года. "Спартак" за 1 тур до конца РПЛ ведет борьбу за серебро. В этот уик-энд москвичи сыграют с "Крыльями Советов".


Губерниев Промес Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
30 мая
Onda Cero: клуб из Саудовской Аравии предложил Бензема 100 млн евро в год. "Реал" не будет препятствовать уходу игрока
Аршавин – о вызове Малкома в сборную Бразилии: это радостная новость и для него, и для нашего клуба
Аршавин: если организуют матч Бразилия — Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не хочет нас видеть
Кавазашвили – о Промесе: как гражданин великой страны России я осуждаю таких людей 3
Рианчо: когда Промес покинет "Спартак", у клуба начнутся трудные времена 2
Карпин: если кто-то считает, что отмена сбора связана с тренерским штабом, то он сильно заблуждается
Шалимов: видимо, после нескольких поражений в "Ростове" ребята поговорили между собой
Губерниев – о Промесе: я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате! 6
Дубль Фрая помог "Фатих Карагюмрюк" обыграть "Кайсериспор" в первом матче после ухода Пирло. Оздоев отыграл 90 минут
Защитник "Сочи" Заика - об инциденте с кольцом: до этого судьи входили в положение
"Чемпионат": "Зенит" готов продать Чистякова в "Локомотив" за 5 млн евро
1 человек погиб, 15 детей пострадали при опрокидывании трибун во время матча в Ростове-на-Дону 3
Форвард "Пари НН" Кротов: хотим остаться в РПЛ напрямую, без стыковых игр
Шалимов: "Спартаку" надо научиться обыгрывать "Химки" и "Пари НН", чтобы претендовать на конкуренцию с "Зенитом"
Аршавин: уговаривали сына перейти в "Зенит", но он не уговаривается. Очень предан "Спартаку", живет этим 4