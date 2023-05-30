- Как гражданин великой страны России я осуждаю любого человека, который имеет отношение к этому пагубному делу и использует его в различных целях. Но давайте дождемся решения суда. Слухи я не комментирую, - приводит мнение Кавазашвили Sport24.
Голландские СМИ сообщили о том, что Квинси Промес обвинен местной прокуратурой в контрабанде наркотических средств. Теперь спартаковцу предстоит предстать перед судом. Промес сыграл за столичный "Спартак" всего 213 встреч. В них ему удалось забить 106 голов и записать в своей актив 51 голевой пас. В России голландский вингер выиграл 3 трофея – чемпионство, Кубок и Суперкубок. Трудовой договор игрока с московским грандом рассчитан до конца июня 2024 года. В январе Квинси отпраздновал свое 31-летие.
"Спартак" в этот уик-энд приедет в Самару, где встретится с местными "Крыльями Советов". Промес находится на 2-й позиции в гонке страйкеров. Для того, чтобы догнать идущего первым зенитовского бразильца Малком, Квинси необходимо забить еще 3 гола. До конца РПЛ остался всего 1 тур. "Спартак" идет третьим по итогам 29 матчей.
Кавазашвили – о Промесе: как гражданин великой страны России я осуждаю таких людей
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился своим мнением по поводу уголовного преследования Квинси Промеса.
Фото: Sport24