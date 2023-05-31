- Повлияет ли новый контракт Смолова на решение Константина о его пребывании в команде? Нет. А должен? Тренер может отдавать предпочтение Смолову? В футболе всегда есть конкуренция, - приводит комментарий Сафонова Евро-Футбол.Ру.
Сегодня "Динамо" официально сообщило о том, что клуб пролонгировал соглашение с 33-летний россиянином Федором Смоловым, играющий на позиции центрального нападающего. Новый трудовой договор заключен до 2024 года. Конкурент Федора по позиции 20-летний Константин Тюкавин в этом сезоне провел в майке "Динамо" 37 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось 10 раз поразить сворота соперников бело-голубых. Также в активе Константина 7 пасов. Ранее в СМИ появились сведения о том, что Тюкавина в своей команде хотел бы видеть санкт-петербуржский "Зенит".
Агент: продление контракта со Смоловым? Это не повлияет на решение Тюкавина о пребывании в "Динамо"
Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался по поводу продления контракта клуба с другим нападающим команды Федором Смоловым.
Фото: "Чемпионат"