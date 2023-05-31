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Чалов: Лучший тренер сезона в РПЛ? Федотов

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Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился своей точкой зрения о том, кто является лучшим тренеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Лучший тренер сезона в РПЛ? Валентиныч [Федотов]. Достаточно тяжело прийти и сходу дать результат. Тяжело сказать, что это уже получилось, но работа была проделана колоссальная, - приводит мнение Чалова Sport24.

В предыдущем сезоне Владимир Федотов добился исторического результата с "Сочи". С южным коллективом российский тренер завоевал серебро. Проделанная работа Федотовом заинтересовала руководство ЦСКА. Летом 2022 года Владимир был утвержден наставником московского коллектива. Примечательно, что в этом сезоне ЦСКА также борется за серебряные медали. За 1 тур до конца первенства армейцы располагаются на 2-й строчке, опережая "Спартак", который идет третьим, на 1 очко. Всего у руля ЦСКА Федотов провел 41 поединок. В них он сумел одержать 23 победы. Также в активе Владимира 9 ничьих и 9 поражений.


ЦСКА Чалов Федотов
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