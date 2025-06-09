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"Торпедо" может приобрести игрока пловдивского "Локомотива" Жюльена Лами

Жюльен Лами может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images
Как утверждает источник, московское "Торпедо" ведет переговоры по переходу вингера "Локомотива" из Пловдива Жюльена Лами. Сообщается, что стороны обсуждают трансфер на сумму 300 тысяч евро.

Французский вингер выступает за команду из Болгарии с лета 2024 года, перейдя в статусе свободного агента из словенского клуба "Мура".

В минувшем сезоне в активе 25-летнего форварда 37 матчей во всех турнирах, девять забитых мячей и четыре результативных ассиста. Нынешний контракт игрока с "Локомотивом" истекает в июне 2027 года.

Источник: "Чемпионат"

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