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Игорь Федотов - о назначении Кукуяна на матч ЦСКА — "Ростов": самая оптимальная кандидатура, которую только нашли

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Экс-рефери РПЛ Игорь Федотов поделился своей точкой зрения на назначение Павла Кукуяна на поединок между ЦСКА и "Ростовом".
Фото: Sport24
- Кукуян долго отдыхал после игры "Зенит" — "Спартак", его наказали. Ну а больше судить некому. Безбородову нельзя, потому что он судил недавно. Плюс, я думаю, что он готовится к финалу Кубка России. Соответственно, ЦСКА судить не может. Карасев наказан, и он опять же только судил ЦСКА. Это самая оптимальная кандидатура, которую только нашли. Посидел он три тура, отдохнул и должен хорошо провести матч, - приводит мнение Федотова Metaratings.ru.

Поединок между ЦСКА и "Ростов" имеет ключевое значение для формирование итоговой тройки лидеров. Если дружина Владимира Федотова сумеет обыграть дончан, то завоюет серебряные медали. При этом желто-синие также могут выиграть серебро. Им надо побеждать армейцев и ждать потери очков "Спартаком" во встречи с "Крыльями Советов". Отметим, что "Спартак" тоже может претендовать на второе место. Команде Гильермо Абаскаля необходимо побеждать в Самаре и надеется на то, что "Ростов" не проиграет ЦСКА.

Сегодня РФС на своих ресурсах сообщил о том, что судить игру между ЦСКА и "Ростовом" будет рефери из Сочи Павел Кукуян. Это его первый матч после отстранения из-за ошибки в игре "Зенит" - "Спартак" (3:2). В этом матче Павел неверно трактовал единоборство между Зобниным и Кузяевым и не должен был засчитывать второй гол петербуржцев. В этом сезоне сочинец отработал в 18 играх национального первенства. В них он показал 70 желтых карточек, 4 красные карточки и назначил 8 11-метровых.


Федотов ЦСКА Ростов Кукуян
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