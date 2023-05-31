- Все ребята провели хороший сезон, но я бы отдал эту награду Квинси Промесу. Разумеется, вы спросите, почему именно его, верно? Я хочу вам ответить коротко и ясно – потому что он спартаковец, как и я. Не буду скрывать причину своего выбора, - приводит мнение Шмарова "РБ Спорт".
Бразильский полузащитник "Зенита" Малком, голландский вингер "Спартака" Квинси Промес и российский центрфорвард ЦСКА Федор Чалов составляют лидирующую тройку голеадоров российского первенства. Зенитовец наколотил 23 гола в 27 играх и уверенно располагается на 1-й строчке. Промес имеет в своем активе на 3 гола меньше. Чалов сумел 17 раз поразить ворота соперников ЦСКА в 29 играх. Отметим, что Малком с 27-го тура не принимает участие в матчах. Футболист уехал в Бразилию, так как у него родился ребенок. В это уик-энд завершится текущий розыгрыш РПЛ. "Зенит" сыграет с "Факелом", "Спартак" приедет в гости к "Крыльям Советов", а ЦСКА на своей домашней арене примет "Ростова" Валерия Карпина.
Экс-нападающий "Спартака" Шмаров: лучшим форвардом РПЛ в этом сезоне для меня является Промес
Бывший футболист "Спартака" Валерий Шмаров поделился своей точкой зрения на то, кто является лучшим форвардом РПЛ.
Фото: "Чемпионат"