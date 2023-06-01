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КДК РФС получил от "Спартака" дополнительные материалы с доказательством вины Роши в инциденте с Соболевым

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Московский "Спартак" инициировал дальнейшее разбирательство по делу об инциденте между нападающим "Спартака" Александром Соболевым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей.
Фото: ФК "Спартак"
С этой целью красно-белые направили в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС ряд материалов, доказывающих виновность легионера "армейцев" Виллиана Роши в отношении российского форварда "Спартака" Александра Соболева.

В частности, "народная команда" просит обратить внимание на интервью Роши, которое футболист дал журналисту Алейшо. В нем бразилец произнес слово "клоун" по отношению к нападающему "Спартака". За это ему может грозить дисквалификация на один или два матча чемпионата России. Глава КДК РФС Артур Григорьянц для "СЭ" подтвердил получение дополнительных материалов с экспертизой.

Напомним, спартаковец Александр Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Красная карточка бразильца была отменена, так как Роша лишь повторил жест россиянина, пытаясь донести информацию до судейской бригады.

Источник: "РБ Спорт"


Спартак ЦСКА Роша Соболев
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