С этой целью красно-белые направили в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС ряд материалов, доказывающих виновность легионера "армейцев" Виллиана Роши в отношении российского форварда "Спартака" Александра Соболева.
В частности, "народная команда" просит обратить внимание на интервью Роши, которое футболист дал журналисту Алейшо. В нем бразилец произнес слово "клоун" по отношению к нападающему "Спартака". За это ему может грозить дисквалификация на один или два матча чемпионата России. Глава КДК РФС Артур Григорьянц для "СЭ" подтвердил получение дополнительных материалов с экспертизой.
Напомним, спартаковец Александр Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Красная карточка бразильца была отменена, так как Роша лишь повторил жест россиянина, пытаясь донести информацию до судейской бригады.
Источник: "РБ Спорт"
КДК РФС получил от "Спартака" дополнительные материалы с доказательством вины Роши в инциденте с Соболевым
Московский "Спартак" инициировал дальнейшее разбирательство по делу об инциденте между нападающим "Спартака" Александром Соболевым и защитником ЦСКА Виллианом Рошей.
Фото: ФК "Спартак"