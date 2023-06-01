- Допускаю, что останусь в РПЛ в следующем сезоне. Впереди последняя игра текущего сезона - после этого сядем и обсудим ситуацию с людьми, которые меня представляют. Надеюсь, что предложения от клубов РПЛ будут. Любой футболист, у которого есть амбиции и стремления, который хочет достичь своих целей, идет только вперед. У меня есть амбиции, я хочу расти - это взрослая жизнь. Если есть предложения, то любой футболист-профессионал их рассмотрит.
28-летний Олег Кожемякин, играющий на позиции центрального защитника, перебрался в столичное "Торпедо" из волгоградского "Ротора" в августе 2021 года в качестве свободного агента. В этом сезоне футболист сыграл за "черно-белых" 26 матчей в российской Премьер-лиге и 7 встреч в рамках Кубка России, не записав на свой счет результативных действий. Напомним, что "автозаводцы" после 29 сыгранных туров досрочно получили понижение в классе, вылетев из РПЛ. Следующий сезон московская команда проведет в Первой лиге. В заключительном, 30-м туре чемпионата России 2022/2023 "Торпедо" отправится на выезд к "Локомотиву".
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Торпедо" Кожемякин: допускаю, что останусь в РПЛ в следующем сезоне. У меня есть амбиции, я хочу расти
Защитник московского "Торпедо" Олег Кожемякин не исключил возможность продолжить свое выступление в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"