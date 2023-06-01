"С Матео все в порядке. Он улетел в Колумбию. Клуб его отпустил, как и остальных легионеров. Кассьерра уже в отпуске", - приводит слова агента Sport24.
26-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Сочи". За "сине-бело-голубых" он сыграл 34 матча, в которых отличился шестью забитыми мячами и сделал восемь голевых ассистов партнерам.
3 июня "Зенит" примет на своем поле воронежский "Факел" в рамках заключительного, 30-го тура РПЛ.
Агент: Кассьерра уже в отпуске. "Зенит" его отпустил, как и остальных легионеров
Агент нападающего "Зенита "Матео Кассьеры Никос Петропулос рассказал, что клуб досрочно отпустил его клиента в отпуск.
Фото: ФК "Зенит"