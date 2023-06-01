– Судья правильно удалил с поля игрока команды "Краснодар" Вячеслава Литвинова на 56-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды ЦСКА Саши Зделара, большинство членов комиссии квалифицируют как серьезное нарушение правил игры, так как действия игрока "Краснодара" угрожали безопасности соперника, учитывая его высокую скорость вступления в единоборство за мяч, использование чрезмерной силы в высоком контакте открытыми шипами в область голени ноги соперника, – гласит заявление ЭСК на сайте РФС.
Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и столичным ЦСКА состоялся 27 мая 2023 года. Он завершился ничейным результатом – 0:0. На 56-й минуте минувшего поединка 22-летний защитник "быков" Вячеслав Литвинов сыграл в подкате против полузащитника красно-синих Саши Зделара. Рефери Кирилл Левников, который обслуживал ту встречу, после просмотра VAR принял решение удалить Литвинова с поля, показав ему красную карточку. Таким образом, хозяева были вынуждены доигрывать поединок с "армейцами" в меньшинстве.
Отметим, что эпизод с удалением Вячеслава Литвинова в игре "Краснодар" – ЦСКА был ранее рассмотрен контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. На его недавнем заседании было принято решение не применять к футболисту "быков" дополнительную дисквалификацию. В силу этого Литвинов пропустит лишь одну встречу в рамках чемпионата России.
ЭСК: Левников правильно удалил защитника "Краснодара" Литвинова в игре 29-го тура РПЛ с ЦСКА
Экспертно-судейская комиссия оценила момент с удалением игрока "Краснодара" Вячеслава Литвинова в матче 29-го тура РПЛ против московского ЦСКА.
Фото: РИА Новости