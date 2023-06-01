– Судя по последним играм, ЦСКА должен выиграть у "Ростова". Во-первых, у армейцев будет преимущество своего поля. Во-вторых, все понимают, что "Ростов" и ЦСКА борются за серебряные медали. Будет интересная игра, но ЦСКА выиграет за счет сыгранности состава и легионеров. У "Ростова" бензин закончился, команда и так прыгнула выше головы. Тем более "Ростову" долго ехать, а ЦСКА будет играть при своих зрителях, — передает слова Гришина "РБ Спорт".
Поединок между московскими ЦСКА и "Ростовом" состоится 3 июня 2023 года на стадионе "ВЭБ Арена". Предстоящая встреча станет одной из центральных в 30-м туре Российской Премьер-Лиги. Ее начало запланировано на 17:00 по московскому времени.
После 29-ти туров чемпионата России в активе ЦСКА 55 набранных баллов. "Армейцы" пребывают на 2-м месте в турнирной таблице. На 3-й строчке располагается московский "Спартак". Красно-белые перед последним туром смогли записать на свой счет 54 очка. Что касается "Ростова", то в его активе 53 балла. Желто-синие идут 4-ми в таблице РПЛ.
В первом круге чемпионата России ЦСКА уже встречался с "Ростовом". Это произошло 28 августа 2022 года. Тогда "армейцы" и южане поделили очки, сыграв вничью – 0:0.
Гришин: ЦСКА победит "Ростов". Команда Карпина и так прыгнула выше головы, у нее закончился бензин
Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о матче 30-го тура чемпионата России между "армейцами" и "Ростовом".
Фото: ПФК ЦСКА