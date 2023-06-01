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Президент "Торпедо": мы продолжаем разговаривать с руководством "Лужников". Планов переезжать у нас нет

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Президент московского "Торпедо" Ярослав Савин рассказал, что клуб хочет оставить "Лужники" в качестве домашнего стадиона на сезон 2023/24.
Фото: РИА Новости
"Мы продолжаем разговаривать с руководством "Лужников" по поводу большой спортивной арены. Также будем брать и резервную арену. Глобальных планов переезжать у нас нет", - приводит слова Савина Sport24.

Столичное "Торпедо", проводящее домашние матчи текущего сезона в "Лужниках", следующий сезон проведет в Первой лиге. "Автозаводцы" по итогам 29 туров набрали 13 очков и занимают последнее место в турнирной таблице, досрочно вылетев из российской Премьер-лиги. В заключительной встрече РПЛ этого сезона "Торпедо" сыграет на выезде с "Локомотивом".


Торпедо Савин Лужники
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