– Если спортивным директором "Динамо" станет Олег Яровинский, то процентов на 80 главным тренером будет Слуцкий. Они вместе работали, знают друг друга. Честно говоря, я никак к этому не отношусь. После ЦСКА Слуцкий проваливался, в том числе в "Рубине". Его можно назвать сбитым летчиком, хотя ничего плохого про него лично я сказать не могу. Хочу, чтобы в команду пришел нормальный тренер, и ребята боролись за тройку, – передает слова Петрушина "Евро-Футбол".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что бывший спортивный директор казанского "Рубина" Олег Яровинский может занять ту же должность в стане московского "Динамо". На этом фоне стали поговаривать, что футбольный функционер может пригласить на роль нового главного тренера бело-голубых Леонида Слуцкого, который работал с ним в клубе из Татарстана до ноября 2022 года. Отметим, что под руководством Слуцкого "Рубин" в предыдущем сезоне вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Но после того, как Леонид Викторович в конце прошлого года покинул казанскую команду, она сумела вернуться в высший дивизион.
В настоящий момент времени во главе московского "Динамо" нет постоянного главного тренера. Временно обязательства наставника на себя взял Павел Алпатов, который решился тренировать команду после отставки Славиши Йокановича. Ожидается, что к старту следующего розыгрыша Российской Премьер-Лиги бело-голубые успеют назначить нового главного тренера.
Петрушин: Слуцкий – сбитый летчик. Хочу, чтобы в "Динамо" пришел нормальный тренер
Экс-наставник столичного "Динамо" Алексей Петрушин отреагировал на слухи о том, что бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий может возглавить бело-голубых.
Фото: "СЭ"