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Малком: я – футболист "Зенита" и собираюсь в следующем сезоне помочь команде снова выиграть чемпионство

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Бразильский футболист петербургского "Зенита" Малком ответил на вопрос о своем будущем в стане российской команды.
Фото: ФК "Зенит"
— У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал, я собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если это предложение устроит и "Зенит", и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения. Но я еще раз повторю, что мое соглашение с клубом истекает через 4 года. Я — футболист "Зенита" и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство, – передает слова Малкома "СЭ".

Ранее в СМИ стали появляться слухи о том, что к вингеру петербургского "Зенита" Малкому проявляют серьезный интерес клубы топовых европейских лиг. Так, сообщалось, что в летнее межсезонье бразильца к себе хотели бы переманить "ПСЖ" из Франции, а также британские "Арсенал" с "Ньюкаслом". Более того, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак по ходу сезона не стал скрывать, что клуб с берегов Невы не станет удерживать Малкома, если по нему поступит хорошее финансовое предложение из сильного европейского коллектива.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу 26-летний Малком сумел принять участие в 27-ми встречах. Южноамериканский футболист успел отметиться 23-мя забитыми мячами. В настоящий момент времени он возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ. Кроме того, в этом сезоне бразилец набрал 35 баллов за результативность (26 голов и 9 ассистов) за 33 игры во всех турнирах. Малком помог петербургскому "Зениту" вновь выиграть отечественное первенство – в 5-й раз подряд.


Малком Зенит
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