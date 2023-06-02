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Малком – о срыве трансфера в "ПСЖ": понимал, что моя миссия в "Зените" еще не выполнена

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Атакующий полузащитник "Зенита" Малком признался, что в итоге рад продолжить выступления в составе сине-бело-голубых, несмотря на срыв сделки по аренде в "ПСЖ".
Фото: ФК "Зенит"
– Думаю, что у Бога есть свой план на всех, и все всегда происходит в то время, когда нужно. Я понимал, что моя миссия еще не выполнена, и очень рад, что остался в клубе и помог "Зениту" успешно завершить сезон. Меня одинаково обрадовали обе вещи – и то, что мной заинтересовался "ПСЖ", и то, что "Зенит" стремился сохранить меня. Доволен тем, как все в итоге сложилось, – приводит слова Малкома "СЭ".

Минувшей зимой "ПСЖ" проявлял предметный интерес к атакующему полузащитнику "Зенита" Малкому. Однако сделка по аренде 26-летнего уроженца Сан-Паулу сорвалась, так как французская и российская стороны не сумели договориться по финансовым условиям трансфера. В последние месяцы Малкома активно сватают в клубы топовых европейских лиг.

Так, сообщалось, что в летнее межсезонье бразильца к себе хотели бы переманить "ПСЖ" из Франции, а также команды АПЛ "Арсенал" с "Ньюкаслом". Более того, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак по ходу сезона не стал скрывать, что клуб с берегов Невы не станет удерживать Малкома, если по нему поступит хорошее финансовое предложение из сильного европейского коллектива.

Малком с высокой долей вероятности выиграет текущую гонку бомбардиров РПЛ, хотя покинул расположение "Зенита" за несколько туров до завершения чемпионата. Перед заключительным туром бразилец с 23 голами опережает форварда "Спартака" Квинси Промеса на три забитых мяча.


Малком ПСЖ Лига 1
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