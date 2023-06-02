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Мостовой: Пиняев бы пригодился нападению "Спартака", но "Локомотив" его туда не отпустит

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы форварда "Локомотива" Сергея Пиняева на переход в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
– Пиняев провел хороший сезон на взрослом уровне. Феерии от него не было, но в каждом матче Сергей обращал на себя внимание. В успехах "Локомотива" в весенней части чемпионата есть и его заслуга. Пусть много и не забивал, но для команды был очень полезен.

На фоне остальных Сергей сильно выделяется тем, что очень быстро двигается по полю и не боится принимать смелые решения. Усилил бы Пиняев "Спартак"? Да, он бы пригодился их нападению, но "Локомотив" его туда не отпустит, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".

18-летний уроженец Саратова перебрался в московский "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" во время зимней паузы. "Железнодорожники" заключили контракт с юным дарованием до конца декабря 2026 года. Пиняев перешел из Самары в Москву вместе с нападающим Максимом Глушенковым.

Оба талантливых футболиста внесли большой вклад в успехи красно-зеленых на весеннем отрезке сезона. "Локомотив" стремительно покинул зону вылета и поднялся на девятое место в таблице РПЛ. В случае победы над "Торпедо" в заключительном туре команда Михаила Галактионова гарантированно финиширует еще выше.


Локомотив Спартак Мостовой Пиняев
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