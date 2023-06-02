– Пиняев провел хороший сезон на взрослом уровне. Феерии от него не было, но в каждом матче Сергей обращал на себя внимание. В успехах "Локомотива" в весенней части чемпионата есть и его заслуга. Пусть много и не забивал, но для команды был очень полезен.
На фоне остальных Сергей сильно выделяется тем, что очень быстро двигается по полю и не боится принимать смелые решения. Усилил бы Пиняев "Спартак"? Да, он бы пригодился их нападению, но "Локомотив" его туда не отпустит, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
18-летний уроженец Саратова перебрался в московский "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" во время зимней паузы. "Железнодорожники" заключили контракт с юным дарованием до конца декабря 2026 года. Пиняев перешел из Самары в Москву вместе с нападающим Максимом Глушенковым.
Оба талантливых футболиста внесли большой вклад в успехи красно-зеленых на весеннем отрезке сезона. "Локомотив" стремительно покинул зону вылета и поднялся на девятое место в таблице РПЛ. В случае победы над "Торпедо" в заключительном туре команда Михаила Галактионова гарантированно финиширует еще выше.
Мостовой: Пиняев бы пригодился нападению "Спартака", но "Локомотив" его туда не отпустит
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы форварда "Локомотива" Сергея Пиняева на переход в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"