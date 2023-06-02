Личка - о переговорах с другими клубами: я ничего за спиной "Оренбурга" делать не буду

Наставник "Оренбурга" Марцел Личка заявил о том, что не будет принимать решения о своем будущем без согласования с клубом.

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На этих выходных "Оренбург" на своей домашней арене примет столичное " - У меня было официальное предложение от "Краснодара", но я решил остаться здесь. В марте на меня выходили представители европейского клуба. Я отправил их к президенту "Оренбурга", потому что у меня действующий контракт, и если они хотят меня видеть в своем клубе, надо его выкупить. Я ничего за спиной "Оренбурга" делать не буду, -приводит комментарий Лички "Спорт День за Днем" На этих выходных "Оренбург" на своей домашней арене примет столичное " Динамо ". Коллективы являются соседями по турнирной таблице. Москвичи располагаются на 7-й позиции и опережают южноуральцев, идущих на строчку ниже, на 2 турнирных балла. В случае победы оренбуржцы сумеют добиться исторического достижения. Команда за свою историю еще не поднималась так высоко. Этого успеха не было бы без чешского тренера Марцела Лички, который руководит командой с 2020 года. Чех проводит свой первый сезон в РПЛ, куда он в прошлом году вывел "Оренбург". У руля южноуральцев Марцел в этом сезоне поучаствовал в 29 играх РПЛ, в которых сумел одержать 13 побед. Также на счету Лички 12 поражений и 4 ничьих. Недавно чех пролонгировал трудовой договор с "Оренбургом".