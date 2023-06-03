Петербургский "Зенит" решил выкупить своего легионера Густаво Мантуана, который в прошлом году был арендован у "Коринтианса". По сведениям "РБ Спорт", сине-бело-голубые уже согласовали с бразильским клубом условия трансфера. Отмечается, что команда с берегов Невы подпишет контракт с полузащитником до июня 2026 года.
21-летний Густаво Мантуан стал выступать в составе петербургского "Зенита" в июле 2022 года. Тогда сине-бело-голубые арендовали бразильского полузащитника у "Коринтианса" на один сезон.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Густаво Мантуан принял участие в 21-м матче петербургского "Зенита". Он сумел забить 6 мячей и оформить 3 результативные передачи. Кроме того, бразилец помог сине-бело-голубым завоевать золотые медали РПЛ.
"РБ Спорт": "Зенит" договорился с "Коринтиансом" о выкупе Мантуана
Петербургский "Зенит" достиг договоренности с бразильским "Коринтиансом" о полноценном выкупе полузащитника Густаво Мантуана.
Фото: "Чемпионат"