– Безоговорочно Малком. Он отличается от всех футболистов лиги своим качеством игры и выдающимися показателями. Самый забивной и ассистирующий — бразилец провел отличный сезон. Малком по сравнению с другими игроками РПЛ находится на совершенно другом, космическом уровне, – передает слова Марина Sport24.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу Малком, выступающий за петербургский "Зенит", сумел завоевать золотые медали. Бразильский игрок, принявший участие в 27-ми встречах, успел записать в свой актив не только 23 забитых мяча, но и 7 результативных передач. Благодаря яркой игре в отечественном первенстве атакующий игрок сине-бело-голубых получил вызов в сборную Бразилии.
Отметим, что Малком является одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке из Российской Премьер-Лиги. Как сообщают СМИ к бразильцу проявляют интерес топовые клубы из Европы – в их числе французский "ПСЖ" и британский "Арсенал". При этом у Малкома есть действующий контракт с "Зенитом". Он рассчитан до июня 2027 года.
Марин: Малком – лучший футболист РПЛ. По сравнению с другими игроками он находится на космическом уровне
Полузащитник "Оренбурга" Джимми Марин ответил на вопрос о том, кто, по его мнению, является лучшим футболистом текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"